Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» заинтересован в подписании Осимхена слухи

19 Октября 2023 • 21:15 Комментировать
Ливерпуль
...
Эвертон
1 1.35 X 5.70 2 7.90
21.10 14:30

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен попал в шорт-лист «Ливерпуля».

Как утверждает The Sun, наставник мерсисайдцев Юрген Клопп дал задание своим скаутам активно следить за нигерийским футболистом. Сообщается, что немецкий специалист пытается найти замену Мохамеду Салаху, который может переехать в Саудовскую Аравию уже в январе.

При этом отмечается, что «Ливерпулю» будет трудно подписать Осимхена, ведь за 24-летним форвардом наблюдают многие европейские гранды.

В текущем сезоне Осимхен появился на поле в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и стал автором одной результативной передачи.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 120 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Наполи Юрген Клопп Мохамед Салах Виктор Осимхен трансферы футбола - зима 2024
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ЭВЕРТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Октября
21:15 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» заинтересован в подписании Осимхена слухи
20:56 · Англия. Премьер-лига
Ремсдейл – о Райе: «Мы поддерживаем друг друга»
19:59 · Англия. Премьер-лига
В «Кристал Пэлас» хотят предложить Гехи улучшенный контракт
19:32 · Англия. Премьер-лига
В Англии назвали лучший стадион АПЛ по атмосфере, расположению и дизайну
18:34 · Англия. Премьер-лига
Каземиро пропустит матч против «Шеффилд Юнайтед»
17:18 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» и «Барселона» сразятся за форварда «Манчестер Сити» 1
15:22 · Англия. Премьер-лига
Агент рассказал, почему сорвался переход Кудуса в «Челси»
15:15 · Англия. Премьер-лига
​Конте: «Я оставлю мечту при себе – чтобы провести свадьбу, нужны двое»
14:29 · Англия. Премьер-лига
​Названы ещё два тренера, которые могут заменить Саутгейта в сборной Англии 1
14:19 · Англия. Премьер-лига
​Хау не перейдёт в сборную Англии
14:06 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на полузащитника «Реала» слухи
13:43 · Англия. Премьер-лига
​Тьяго Силва прокомментировал слухи о «Флуминенсе»
13:40 · Англия. Премьер-лига
​Одноклубники дали совет Санчо – футболист «Манчестер Юнайтед» до сих пор отстранён
13:16 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на нападающего «Байера»
11:37 · Англия. Премьер-лига
Британский журналист Браун: «Канчельскис — один из самых ярких игроков «Эвертона» в моей жизни»
Все новости
Рекомендуем