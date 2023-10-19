Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен попал в шорт-лист «Ливерпуля».

Как утверждает The Sun, наставник мерсисайдцев Юрген Клопп дал задание своим скаутам активно следить за нигерийским футболистом. Сообщается, что немецкий специалист пытается найти замену Мохамеду Салаху, который может переехать в Саудовскую Аравию уже в январе.

При этом отмечается, что «Ливерпулю» будет трудно подписать Осимхена, ведь за 24-летним форвардом наблюдают многие европейские гранды.

В текущем сезоне Осимхен появился на поле в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и стал автором одной результативной передачи.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 120 миллионов евро.