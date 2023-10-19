В «Кристал Пэлас» хотят предложить Гехи улучшенный контракт

В менеджменте лондонского «Кристал Пэлас» взволнованы слухами о потенциальном уходе из команды защитника Марка Гехи в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Football Insider, из-за этих новостей «орлы» намерены предложить игроку сборной Англии новое трудовое соглашение на улучшенных условиях.

Напомним, 23-летний футболист выступает за свою команду с лета 2021 года. В текущем сезоне он сыграл девять матчей за «орлов» во всех турнирах. Также он является игроком национальной сборной Англии.

Действующий контракт связывает Гехи с клубом до июня 2026 года, а Transfermarkt оценивает футболиста в 35 млн евро.

​«Манчестер Юнайтед» нашёл усиление в оборону