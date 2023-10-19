В Англии назвали лучший стадион АПЛ по атмосфере, расположению и дизайну

Спортивный веб-портал The Athletic опубликовал собственный рейтинг всех стадионов АПЛ от лучшего – к худшему. Учитывались несколько факторов: атмосфера на стадионе во время игры, вид с трибун, транспортная доступность арены и расположение, а также дизайн самого стадиона.

Первое место занял стадион текущего лидера АПЛ – «Тоттенхэма», второе – арена «Ньюкасла» - «Сент-Джеймс Парк». Замкнул тройку «Олд Траффорд». Четвёртое место – у арены «Эмирейтс» в Северном Лондоне, пятое – у «Энфилда».

Тройку худших арен составили «Селхерст Парк» («Кристал Пэлас»), «Кэниуэрт Роуд» («Лутон Таун») и «Виталити Стэдиум» («Борнмут»).

Что любопытно, «Этихад Стэдиум», на котором играет домашние матчи действующий чемпион Англии «Манчестер Сити», не вошёл даже в первую десятку и занял лишь 11-е место.