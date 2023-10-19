Каземиро пропустит матч против «Шеффилд Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро пропустит следующий матч «красных дьяволов» в рамках АПЛ против «Шеффилд Юнайтед».

По информации с официального сайта «МЮ», игрок остался в расположении Бразилии по совету клуба, чтобы как можно быстрее оправиться от небольшой травмы, которую Каземиро получил во время матча против Венесуэлы. Он не сможет участвовать в субботнем матче с «клинков», но, как ожидается, вернётся на базу «Манчестер Юнайтед» в начале следующей недели, чтобы возобновить тренировки.

В нынешнем сезоне Каземиро провёл 11 матчей в рамках всех состязаний, забив четыре гола при одной результативной передаче.