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Каземиро пропустит матч против «Шеффилд Юнайтед»

19 Октября 2023 • 18:34 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Юнайтед
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21.10 22:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро пропустит следующий матч «красных дьяволов» в рамках АПЛ против «Шеффилд Юнайтед».

По информации с официального сайта «МЮ», игрок остался в расположении Бразилии по совету клуба, чтобы как можно быстрее оправиться от небольшой травмы, которую Каземиро получил во время матча против Венесуэлы. Он не сможет участвовать в субботнем матче с «клинков», но, как ожидается, вернётся на базу «Манчестер Юнайтед» в начале следующей недели, чтобы возобновить тренировки.

В нынешнем сезоне Каземиро провёл 11 матчей в рамках всех состязаний, забив четыре гола при одной результативной передаче.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Каземиро
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