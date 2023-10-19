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​«Реал» и «Барселона» сразятся за форварда «Манчестер Сити»

19 Октября 2023 • 17:18 Комментировать

Нападающий Хулиан Альварес в обозримом будущем может сменить «Манчестер Сити» на один из грандов испанской Ла Лиги. Как сообщает Radio Continental, 23-летний аргентинец находится на радарах «Реала» и «Барселоны». Окружение Альвареса якобы дало понять, что переезд футболиста в Испанию возможен.

В сезоне 2023/2024 Хулиан Альварес провёл 13 матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять голевых передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 80 миллионов евро.

Напомним, что в 2022 году Хулиан Альварес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

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Реал Мадрид Барселона Манчестер Сити Хулиан Альварес трансферы футбола - зима 2024
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