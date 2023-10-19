​«Реал» и «Барселона» сразятся за форварда «Манчестер Сити»

Нападающий Хулиан Альварес в обозримом будущем может сменить «Манчестер Сити» на один из грандов испанской Ла Лиги. Как сообщает Radio Continental, 23-летний аргентинец находится на радарах «Реала» и «Барселоны». Окружение Альвареса якобы дало понять, что переезд футболиста в Испанию возможен.

В сезоне 2023/2024 Хулиан Альварес провёл 13 матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять голевых передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 80 миллионов евро.

Напомним, что в 2022 году Хулиан Альварес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.