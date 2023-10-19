​Конте: «Я оставлю мечту при себе – чтобы провести свадьбу, нужны двое»

Итальянский тренер Антонио Конте дал комментарий по поводу своего будущего.

- Я оставлю мечту при себе. Чтобы провести свадьбу, нужны два человека. Тренер может желать чего-то всю жизнь, но у него может не быть возможности перейти в определённый клуб или вернуться, – сказал Конте.

- Вы даже думаете о возвращении?

- Да, даже о возвращении, - ответил Конте с улыбкой в программе Belve.

Антонио Конте по ходу своей карьеры тренировал целый ряд клубов, в том числе «Ювентус», сборную Италии, «Челси», «Интер» и «Тоттенхэм». Уже почти семь месяцев итальянский специалист находится без работы.

«Хочу творить историю»: Конте высказался о будущем