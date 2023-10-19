​Названы ещё два тренера, которые могут заменить Саутгейта в сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии уже строит планы на тот случай, если с Гаретом Саутгейтом после Евро-2024 придётся прощаться. Кандидатом на пост рулевого «трёх львов» называли Эдди Хау из «Ньюкасла», однако есть информация, что этот специалист откажется от предположения, если оно поступит.

Как сообщает на своих страницах The Telegraph, в число кандидатов входят Стив Купер из «Ноттингем Форест» и бывший тренер «Челси» Грэм Поттер.

Напомним, что на неделе сборная Англии обыграла Италию со счётом 3:1 и оформила путёвку на чемпионат Европы. Турнир пройдёт в июне-июне в Германии.