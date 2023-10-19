​Хау не перейдёт в сборную Англии

Эдди Хау входит в список тренеров, которые могут заменить Гарета Саутгейта в сборной Англии после чемпионата Европы – 2024. Футбольная ассоциация Англии всерьёз рассматривает кандидатуру Хау, однако сам специалист не собирается переходить на международный уровень в обозримом будущем. Об этом на своих страницах рассказывает The Telegraph.

Отмечается, что Хау сейчас думает только о работе на клубном уровне. В то же время «Ньюкасл» будет пытаться сохранить тренера в своих рядах, если Футбольная ассоциация будет пытаться переманить его в сборную.

Напомним, что на днях сборная Англии обыграла Италию (3:1) и вышла на Евро-2024.