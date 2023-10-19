Хавбек мадридского «Реала» Дани Себальос попал в сферу интересов еще одного представителя Английской премьер-лиги. Как сообщает Todofichajes, подписать 27-летнего исполнителя собирается лондонский «Тоттенхэм».

Сумма сделки может составить 20 миллионов евро. Себальос связан контрактными обязательствами с «королевским» клубом до окончания сезона-2026/2027.

Дани имеет опыт выступлений в чемпионате Англии. С 2019 по 2021 год полузащитник на правах аренды играл за лондонский «Арсенал».

Ранее в прессе появилась новость об интересе испанцу со стороны бирмингемской «Астон Виллы».