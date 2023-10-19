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​Тьяго Силва прокомментировал слухи о «Флуминенсе»

19 Октября 2023 • 13:43 Комментировать

Не так давно мы уже сообщали о том, что Тьяго Силва мог бы вернуться в бразильский «Флуминенсе» - клуб, в котором выступал во второй половине нулевых, сразу после своего неудачного опыта с московским «Динамо». Бразильский футболист прокомментировал слухи, заявив, что еще рано строить такие прогнозы.

- «Флуминенсе» - это команда, которая занимает особое место в моем сердце. Но я еще не решил, что буду делать в будущем. я думаю о своей семье. Вскоре я определюсь, как завершать свою карьеру, - цитирует слова Тьяго Силвы mianetamilan.it.

Напомним, что сейчас футболист выступает в лондонском «Челси».


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Евро-Футбол.Ру,
Флуминенсе Тьяго Силва
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