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​Одноклубники дали совет Санчо – футболист «Манчестер Юнайтед» до сих пор отстранён

19 Октября 2023 • 13:40 Комментировать

В сентябре вингер Джедон Санчо был отстранён от работы с первой командой «Манчестер Юнайтед» на фоне конфликта с Эриком тен Хагом. Отстранение до сих пор действует, но всё может измениться, если футболист извинится.

Как сообщает The Guardian, авторитетные футболисты «Манчестер Юнайтед» посоветовали Санчо извиниться перед тен Хагом и вернуться к работе.

Ранее появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» расстанется с 23-летним Санчо в зимнее трансферное окно, если до того момента извинений не будет.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 21 сентября – против «Шеффилд Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джедон Санчо
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