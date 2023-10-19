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«Ньюкасл» нацелился на нападающего «Байера»

19 Октября 2023 • 13:16 Комментировать
Вольфсбург
...
Байер Л
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21.10 16:30

«Ньюкасл» проявляет интерес к нападающему «Байера» Виктору Бонифасе, сообщает Sun Sport.

Напомним, Бонифасе перешёл в «Байер» минувшим летом из бельгийского «Юниона». Нигерийский футболист провёл за команду из Леверкузена 10 матчей, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего нападающего в 40 миллионов евро.

После восьми туров текущего розыгрыша чемпионата Англии «Ньюкасл» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Ближайший матч «сорок» состоится в субботу, 21 октября, против «Кристал Пэлас». Начало — в 17:00 по московскому времени.

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