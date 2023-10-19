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Британский журналист Браун: «Канчельскис — один из самых ярких игроков «Эвертона» в моей жизни»

19 Октября 2023 • 11:37 Комментировать
Ливерпуль
...
Эвертон
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21.10 14:30

Британский журналист Пол Браун поделился мнением о бывшем полузащитнике «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрее Канчельскисе, который ранее вошёл в список 100 лучших игроков в истории АПЛ.

«Канчельскис был большой частью моего детства, так как я был фанатом «Эвертона». Канчельскис — один из самых ярких игроков «Эвертона» в моей жизни. Было очень приятно наблюдать за этим выдающимся футболистом», — приводит слова Брауна Sport24.

Напомним, Канчельскис выступал за «Эвертон» в период с 1995 по 1997 год. В общей сложности в составе «ирисок» российский футболист провёл 52 матча, в которых забил 20 голов и отдал пять результативных передач. Также в карьере полузащитника из английских клубов были «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Андрей Канчельскис Пол Браун
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