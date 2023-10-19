Матип: «Сейчас «Ливерпуль» играет в другой футбол»

Центральный защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип высказался об игре мерсисайдцев в нынешнем сезоне.

«Это уже мой восьмой сезон в «Ливерпуле», я всегда стараюсь приносить команде пользу. Могу сказать, что в настоящий момент мы играем не в тот футбол, который был лет пять назад. Команда по-прежнему адаптируется, но, как мне кажется, все идет достаточно неплохо. Нам нужно играть в четырех турнирах. Хотим добиться успеха в каждом из них», - передает слова камерунского футболиста пресс-служба «красных».

После восьми туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 17 баллов и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.