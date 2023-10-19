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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Матип: «Сейчас «Ливерпуль» играет в другой футбол»

19 Октября 2023 • 10:40 Комментировать

Центральный защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип высказался об игре мерсисайдцев в нынешнем сезоне.

«Это уже мой восьмой сезон в «Ливерпуле», я всегда стараюсь приносить команде пользу. Могу сказать, что в настоящий момент мы играем не в тот футбол, который был лет пять назад. Команда по-прежнему адаптируется, но, как мне кажется, все идет достаточно неплохо. Нам нужно играть в четырех турнирах. Хотим добиться успеха в каждом из них», - передает слова камерунского футболиста пресс-служба «красных».

После восьми туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 17 баллов и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Жоэль Матип
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