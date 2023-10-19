«Астон Вилла» хочет купить вингера «Реала»

Атакующий полузащитник Браим Диас, который принадлежит мадридскому «Реалу», имеет вариант трудоустройства в испанском чемпионате. Об этом информируют журналисты Todofichajes.

Интерес к 24-летнему футболисту проявляет бирмингемская «Астон Вилла». Потенциальный трансфер Браима может обойтись «львам» в 20 миллионов евро. Контракт Диаса с «королевским» клубом рассчитан до середины 2027 года.

Вингер принял участие в семи матчах нынешнего сезона чемпионата Испании. Полузащитник отметился одним забитым мячом.

В прошлом сезоне Браим выступал на правах аренды за «Милан». Он провел 33 поединка в Серии А, забил шесть голов и сделал семь ассистов.