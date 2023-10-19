«Ливерпуль» нацелился на бразильского нападающего, выступающего в чемпионате Испании. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

В поле зрения мерсисайдского топ-клуба находится форвард мадридского «Реала» Родриго Гоэс. Президент «сливочных» Флорентино Перес может расстаться с игроком в ближайшие трансферные окна. Сумма сделки может составить 80 миллионов евро плюс бонусные выплаты.

Родриго играет за «королевский» клуб с лета 2019 года. Контракт бразильца рассчитан до 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий провел девять матчей, в которых забил один мяч и сделал результативный пас.

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