«Ньюкасл» нашёл замену Тонали в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай может продолжить карьеру в составе другого клуба Английской премьер-лиги – «Ньюкасла». Об этом рапортуют журналисты Talksport.

По данным источника, «чёрно-белые» рассматривают шотландца в качестве замены итальянцу Сандро Тонали, попавшему в скандал с нелегальными ставками на матчи. «Сороки» попытаются приобрести игрока в зимнее трансферное окно.

26-летний шотландец выступает за манкунианский гранд с лета 2017 года. Трудовое соглашение между сторонами истекает в конце июня 2025 года. Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость Мактоминая составляет 25 миллионов евро.