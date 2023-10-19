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Левандовски: «Клопп был мне не только отцом, но и «плохим» учителем»

19 Октября 2023 • 10:08 Комментировать
Ливерпуль
...
Эвертон
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21.10 14:30

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе, под руководством которого он выступал за дортмундскую «Боруссию».

По словам польского футболиста, немец был строг к нему, однако именно такой подход помог Левандовски добиться прогресса.

«Юрген был мне не только отцом. Как тренер он был больше похож на «плохого» учителя. В лучшем смысле этого слова. Его не устраивали те, кто «учился» хорошо. Ему нужны были отличники», — цитирует Левандовски журналист Дейв Оккоп.

Напомним, Левандовски выступал за «Боруссию» в период с 2010 по 2014 год. Затем в его карьере были «Бавария» и «Барселона». В текущем сезоне 35-летний нападающий провёл за «сине-гранатовых» 10 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Боруссия Дортмунд Юрген Клопп Роберт Левандовски
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