Левандовски: «Клопп был мне не только отцом, но и «плохим» учителем»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе, под руководством которого он выступал за дортмундскую «Боруссию».

По словам польского футболиста, немец был строг к нему, однако именно такой подход помог Левандовски добиться прогресса.

«Юрген был мне не только отцом. Как тренер он был больше похож на «плохого» учителя. В лучшем смысле этого слова. Его не устраивали те, кто «учился» хорошо. Ему нужны были отличники», — цитирует Левандовски журналист Дейв Оккоп.

Напомним, Левандовски выступал за «Боруссию» в период с 2010 по 2014 год. Затем в его карьере были «Бавария» и «Барселона». В текущем сезоне 35-летний нападающий провёл за «сине-гранатовых» 10 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.