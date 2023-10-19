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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почему Месси получит «Золотой мяч»

19 Октября 2023 • 09:58 Комментировать (2)

30 октября в Париже будет вручён «Золотой мяч», но нет сомнений, что приз получит Лионель Месси. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему не стоит ожидать интриги.

Месси вне конкуренции

«Золотой мяч» должен вручаться по итогам футбольного сезона. По крайней мере приз позиционируется именно так. Однако зачастую приз отдаётся игроку, который просто оставил о себе самое яркое впечатление в прошедшем сезоне. Был ли Месси самым ярким игроком по итогам всего прошлого сезона? Безусловно, нет. Однако аргентинец выдал такой чемпионат мира, что не отдать приз ему просто нельзя.

Месси едва ли не в одиночку принёс своей стране трофей. Он был в числе лучших ассистентов турнира и стал вторым бомбардиром. Месси забил два гола в решающем матче. При этом как ни крути, но чемпионат мира является турниром, который оставляет самое главное впечатление по итогам года. Можно сколько угодно говорить про национальные чемпионаты, еврокубки. Однако в год мундиаля, как правило, именно он и определяет футболиста, который получит главный индивидуальный приз.

Мбаппе не помог даже хет-трик в финале чемпионата мира

Победи Франция в финале чемпионата мира – и приз получил бы Килиан Мбаппе. Он стал лучшим бомбардиром турнира, забив трижды в решающем матче. По системе «гол+пас» у Мбаппе на мундиале был такой же результат, как у Месси. Однако француз не может получить «Золотой мяч», так как чемпионом мира стала Аргентина.

На клубном же уровне Мбаппе и не мог обойти Месси. В конце концов они выступали за одну команду, и в случае успеха в той же Лиге чемпионов аргентинец получил бы ещё один титул. Мбаппе должен получить мяч, но это случится точно не сейчас. Да и не мог он рассчитывать на это после поражения 18 декабря.

А как же Холанн?

Пожалуй, к завоеванию «Золотого мяча» ближе, чем Мбаппе, был Эрлинг Холанн. Норвежец действительно провёл уникальный сезон в «Манчестер Сити», побив кучу рекордов в Премьер-лиге. В первый же сезон в новой команде Холанн в составе «горожан» поучаствовал в требле, в том числе победив в Лиге чемпионов. Сам норвежец стал лучшим бомбардиром и Премьер-лиги, и Лиги чемпионов.

Если уж говорить об игроке, который провёл весь сезон на высоком уровне, то это именно Холанн. Не зря он и получил личные награды лучшему футболисту Англии по итогам сезона. Однако в общественном мнении всё это меркнет на фоне чемпионата мира. При этом Холанн даже не играл на мундиле, что, конечно, не его вина. Однако субъективность никто не отменял.

Грустное сожаление де Брёйне

Бельгиец не тот человек, который первым вспоминается в числе лучших игроков прошлого сезона, хотя он тоже был прекрасен. Де Брёйне стал лучшим ассистентом Премьер-лиги, так что феноменальный результат Холанна – это во многом заслуга полузащитника. Как и результаты всего «Манчестер Сити» неразрывно связаны c блестящей игрой де Брёйне. Гол и две передачи в матчах с «Реалом» в Лиге чемпионов, а также «2+1» в матче Премьер-лиги против «Арсенала» во многом стали решающими в борьбе за трофеи. Однако де Брёйне даже в «Манчестер Сити» остался несколько в тени статистических показателей Холанна.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити Лига 1 АПЛ МЛС Кевин де Брёйне Килиан Мбаппе Интер Майами Эрлинг Холанн
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Комментарии (2)
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wertygaz
19 Октября 2023 в 10:36
Ему даже посмертно будут вручать этот мячик. Даже неинтересно. Он уже не лучший. Если моложе и достойнее.
Wetr123
19 Октября 2023 в 10:21
Все подобные призы в немалой мере субьективны!
Это не удой козы, ну или рекорд спортивный...
Здесь пиар пускают в ход , здесь играют роль деньжищи,
Человек и пароход меся-месюшка- мессище! 😁😁😁
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