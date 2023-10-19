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Магуайр назвал лучшего полузащитника мира

19 Октября 2023 • 09:39 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр ответил на вопрос, кого он считает лучшим полузащитником мира в настоящий момент. Его выбор пал на хавбека мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

«Сейчас нет в мире сильнее полузащитника, чем Беллингем. Тут вообще без вариантов. Джуд отличается характером, отличной физической формой и скромностью. Он продолжает постепенно развиваться. Уверен, что он продолжит в том же духе. У него большой талант», - передает слова защитника Evening Standard.

Беллингем перешел в «Реал» минувшим летом. 20-летний хавбек провел десять матчей, забил десять голов и сделал три ассиста.

Магуайр резко высказался о «Манчестер Юнайтед»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр Джуд Беллингем
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