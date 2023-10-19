«Унион» нацелился на вратаря из АПЛ

Голкипер Ариянет Мурич, который выступает в Английской премьер-лиге за «Бёрнли», имеет вариант трудоустройства в чемпионате Германии.

Согласно сведениям журналистов Tribal Football, в подписании вратаря заинтересован берлинский «Унион». Руководство немецкого клуба предпримет попытку заполучить футболиста в предстоящее трансферное окно, которое откроется в январе.

24-летний Мурич выступает за «Бёрнли» с лета прошлого года. Трудовое соглашение футболиста с английским клубом рассчитано до середины 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в девять миллионов евро.