Кулушевски назвал своего футбольного кумира - это не Месси и Роналду

Хавбек лондонского «Тоттенхэма» Деян Кулушевски отреагировал на уход бельгийского полузащитника Эдена Азара из футбола. Игрок завершил карьеру в 32 года.

«Азар был моим футбольным кумиром. Эден показывал невероятный футбол. Он подарил многим людям невероятные эмоции своей игрой. Я испытывал наслаждение, когда наблюдал за ним на футбольном поле», - передает слова Кулушевски Talksport.

Азар известен по выступлениям за такие клубы, как «Лилль», мадридский «Реал» и лондонский «Челси». В составе национальной сборной Бельгии полузащитник провел 126 поединков, в которых отметился 33 забитыми мячами.