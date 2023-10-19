«Манчестер Юнайтед» выбрал новичка в «Интере»

25-летний итальянский защитник Федерико Димарко, который выступает в Серии А за миланский «Интер», может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

Заинтересованность в услугах игрока проявляет «Манчестер Юнайтед». Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг намерен усилить оборону, поскольку команда испытывает нехватку кадров из-за травм. Подписание Димарко может быть оформлено в зимнее трансферное окно.

Трудовое соглашение Федерико с миланским грандом рассчитано до середины 2026 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 45 миллионов евро.