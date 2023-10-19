Салах сделал заявление о конфликте Израиля и Палестины

Звездный египетский форвард Мохамед Салах отреагировал на военный конфликт между Израилем и Палестиной.

«Жизни людей священны и должны быть защищены. Это нужно прекратить. Семьи разваливаются. Нужно оказать гуманитарную помощь людям, они находятся в ужасных условиях. Призываю мировых лидеров предотвратить дальнейшую резню невинных. Человечность должна победить», - говорится в заявлении нападающего «Ливерпуля».

Мохамед провел в нынешнем сезоне чемпионата Англии восемь поединков. 31-летний нападающий отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.