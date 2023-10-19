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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах сделал заявление о конфликте Израиля и Палестины

19 Октября 2023 • 07:45 Комментировать

Звездный египетский форвард Мохамед Салах отреагировал на военный конфликт между Израилем и Палестиной.

«Жизни людей священны и должны быть защищены. Это нужно прекратить. Семьи разваливаются. Нужно оказать гуманитарную помощь людям, они находятся в ужасных условиях. Призываю мировых лидеров предотвратить дальнейшую резню невинных. Человечность должна победить», - говорится в заявлении нападающего «Ливерпуля».

Мохамед провел в нынешнем сезоне чемпионата Англии восемь поединков. 31-летний нападающий отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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