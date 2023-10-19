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​Фанам «Ливерпуля» не по душе назначенный на дерби арбитр

19 Октября 2023 • 02:40 Комментировать
Ливерпуль
...
Эвертон
1 1.35 X 5.80 2 8.00
21.10 14:30

Ливерпуль готовится к первому дерби сезона, оно состоится уже в субботу. Однако в рядах поклонников «Ливерпуля» уже слышен ропот - они недовольны тем, что на матч назначили скандально отсудившего в прошлом арбитра Крейга Поусона.

В сезоне 2017/2018 он уже накуролесил в мерсисайдском дерби, когда назначил очень сомнительный пенальти и выпустил вожжи игры из своих рук. «Эвертон» забил с пенальти, а Мохамед Салах, проведший, наверное, лучший сезон в своей карьере, забил в том матче гол, который выиграл в 2018 году премию имени Ференца Пушкаша.

В субботу команды сыграют между собой в 243-й раз.


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эвертон Крейг Поусон
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ЛИВЕРПУЛЬ ЭВЕРТОН
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