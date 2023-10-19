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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Боруссии» изучают возможность аренды Санчо, но не будут покрывать всю его зарплату

19 Октября 2023 • 01:56 Комментировать
Боруссия Д
...
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20.10 21:30

Дортмундская «Боруссия» по-прежнему претендует на вингера «Манчестер Юнайтед» Джедона Санчо.

23-летний игрок может быть отпущен в январское трансферное окно. Англичанин не тренируется с командой из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. Как уже неоднократно сообщалось, «Боруссия» рассматривает возможность возвращения игрока в свои ряды.

По обновлённым данным TimesSport, боссы клуба ведут внутренние обсуждения относительно аренды Санчо в январе. При этом известно, что «шмели» совершенно точно не станут платить футболисту 350 тысяч евро в неделю, которые он получает в «Манчестер Юнайтед». Гранду АПЛ придётся взять на себя значительную часть зарплаты Джедона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Джедон Санчо трансферы футбола - зима 2024
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