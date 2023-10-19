В «Боруссии» изучают возможность аренды Санчо, но не будут покрывать всю его зарплату

Дортмундская «Боруссия» по-прежнему претендует на вингера «Манчестер Юнайтед» Джедона Санчо.

23-летний игрок может быть отпущен в январское трансферное окно. Англичанин не тренируется с командой из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. Как уже неоднократно сообщалось, «Боруссия» рассматривает возможность возвращения игрока в свои ряды.

По обновлённым данным TimesSport, боссы клуба ведут внутренние обсуждения относительно аренды Санчо в январе. При этом известно, что «шмели» совершенно точно не станут платить футболисту 350 тысяч евро в неделю, которые он получает в «Манчестер Юнайтед». Гранду АПЛ придётся взять на себя значительную часть зарплаты Джедона.