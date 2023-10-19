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«Манчестер Юнайтед» выставит Санчо на трансфер, если тот не извинится до января слухи

19 Октября 2023 • 00:51 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
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Манчестер Юнайтед
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21.10 22:00

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо может быть выставлен на продажу.

Англичанин отсутствует в расположении первой команды «красных дьяволов» в сентября – его отстранили из-за конфликта с Эриком тен Хагом и отказа принести извинения. По сведениям журналиста Тайрона Маршалла, в клубе готовы выставить 23-летнего футболиста на трансфер в январе, если до этих пор тот так и не извинится.

Слухи связывали Джедона Санчо с возможным переходом в «Барселону», «Ювентус» и дортмундскую «Боруссию». Отмечалось также, что «Манчестер Юнайтед» согласен отпустить игрока в аренду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Санчо в 32 млн евро.

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Манчестер Юнайтед Джедон Санчо трансферы футбола - зима 2024
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