Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо может быть выставлен на продажу.

Англичанин отсутствует в расположении первой команды «красных дьяволов» в сентября – его отстранили из-за конфликта с Эриком тен Хагом и отказа принести извинения. По сведениям журналиста Тайрона Маршалла, в клубе готовы выставить 23-летнего футболиста на трансфер в январе, если до этих пор тот так и не извинится.

Слухи связывали Джедона Санчо с возможным переходом в «Барселону», «Ювентус» и дортмундскую «Боруссию». Отмечалось также, что «Манчестер Юнайтед» согласен отпустить игрока в аренду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Санчо в 32 млн евро.