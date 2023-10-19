Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай стал трансферной целью «Ньюкасла».

«Сороки» могут потерять Сандро Тонали – итальянцу грозит дисквалификация сроком до трёх лет за нелегальные ставки. По информации TEAMtalk, клуб занимается поиском потенциальной замены хавбеку, и одним из кандидатов был обозначен Мактоминай, не имеющий постоянного места в стартовом составе «красных дьяволов».

Напомним, что Сандро Тонали был куплен «Ньюкаслом» прошедшим летом у «Милана». Стоимость трансфера составила более 60 млн евро.

Эксперты Transfermarkt оценивают Скотта Мактоминая в 25 млн евро.