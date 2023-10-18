Игрок «Наполи»: «Ким Мин Джэ поступил правильно, выбрав «Баварию», а не «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Наполи» Лео Эстигор высказался об уходе Кима Мин Джэ.

Минувшим летом южнокорейский футболист покинул ряды неаполитанцев, перебравшись в «Баварию». Интерес к центрбеку, как известно, также проявлял «Манчестер Юнайтед».

«Никто не рад его уходу. Ким – отличный человек, мы по нему скучаем. Летом у него возникли отличные варианты продолжения карьеры. Насколько я понимаю, он мог перейти в «Баварию» или в «Манчестер Юнайтед». Его выбор пал на «Баварию», что видится мне верным решением», – приводит Manchester Evening News слова Эстигора.

Трансфер Кима Мин Джэ обошёлся «Баварии» в 50 млн евро.