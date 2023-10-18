Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игрок «Наполи»: «Ким Мин Джэ поступил правильно, выбрав «Баварию», а не «Манчестер Юнайтед»

18 Октября 2023 • 23:42 Комментировать
Верона
...
Наполи
1 5.50 X 3.95 2 1.65
21.10 16:00

Центральный защитник «Наполи» Лео Эстигор высказался об уходе Кима Мин Джэ.

Минувшим летом южнокорейский футболист покинул ряды неаполитанцев, перебравшись в «Баварию». Интерес к центрбеку, как известно, также проявлял «Манчестер Юнайтед».

«Никто не рад его уходу. Ким – отличный человек, мы по нему скучаем. Летом у него возникли отличные варианты продолжения карьеры. Насколько я понимаю, он мог перейти в «Баварию» или в «Манчестер Юнайтед». Его выбор пал на «Баварию», что видится мне верным решением», – приводит Manchester Evening News слова Эстигора.

Трансфер Кима Мин Джэ обошёлся «Баварии» в 50 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Наполи Лео Эстигор Ким Мин Джэ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕРОНА НАПОЛИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Октября
00:07 · Англия. Премьер-лига
Беллингем ярко отреагировал на призыв Джо Коула попробовать силы в АПЛ
18 Октября
23:42 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Наполи»: «Ким Мин Джэ поступил правильно, выбрав «Баварию», а не «Манчестер Юнайтед»
23:15 · Англия. Премьер-лига
Эберль сделал выбор между «Ливерпулем» и «Баварией» слухи
23:03 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» следующим летом планирует подписать полузащитника «Астон Виллы» слухи
22:55 · Англия. Премьер-лига
Энди Коул: «Уверен, Маунт недоволен своей игрой в «Манчестер Юнайтед»
22:08 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет продать Хёйбьерга, «Ювентус» предпочитает аренду
22:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Гринвуда – игрока хотят продать летом слухи
21:50 · Англия. Премьер-лига
Филлипс может сменить «Манчестер Сити» на топ-клуб Серии А слухи
21:26 · Англия. Премьер-лига
Гакпо: «Не знаю, существуют ли фанаты лучше, чем у «Ливерпуля»
21:15 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Саудовская Аравия? Мне было бы очень трудно на это согласиться»
20:55 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Золотой мяч» выиграет Месси»
19:21 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может потерять защитника на три месяца слухи
17:27 · Англия. Премьер-лига
Каррагер вспомнил свою первую встречу с 14-летним Руни
15:17 · Англия. Премьер-лига
​Тонали могут дисквалифицировать на три года
14:56 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет купить Джеймса следующим летом, но сделка выглядит очень сложной
Все новости
Рекомендуем