Управляющий директор Макс Эберль в скором времени должен вернуться к работе.

В конце сентября функционер покинул «РБ Лейпциг». Недавно в СМИ появились сведения об интересе к Эберлю со стороны «Ливерпуля», однако самого немца больше интересует другой вариант продолжения карьеры. По данным Sky Sport, 50-летний менеджер не ведёт переговоров с английским грандом, поскольку рассчитывает на предложение от «Баварии». Теперь всё зависит от мюнхенского клуба.

Известно, что «Ливерпуль» предлагал работу Максу Эберлю ещё в прошлом году, однако тот в итоге получил должность в «РБ Лейпциге».