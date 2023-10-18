Руководство мадридского «Атлетико» следующим летом планирует подписать защитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса, об этом сообщает Footbal Espana.

По данным источника, боссам столичного клуба нравится уровень, который демонстрирует 25-летний защитник на протяжении последнего года.

Контракт бразильца с «Астон Виллой» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 55 миллионов евро.

В текущем сезоне Дуглас Луис принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

На его счету девять игр за национальную сборную Бразилии.