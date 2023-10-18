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Энди Коул: «Уверен, Маунт недоволен своей игрой в «Манчестер Юнайтед»

18 Октября 2023 • 22:55 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Юнайтед
21.10 22:00

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Энди Коул считает, что полузащитник Мэйсон Маунт пока не проявляет свои лучшие качества.

«Красные дьяволы» приобрели 24-летнего игрока у «Челси» почти за 65 млн евро. В нынешней кампании англичанин провёл шесть матчей, отметившись одним ассистом.

«Всё очень непросто. Мэйсон – хороший игрок, но в дело вмешалась травма. Он явно ждал от себя большего. Уверен, сейчас он недоволен своей игрой. Клуб возлагает на него огромные надежды, но у игрока пока не всё получается.

Честно говоря, я был удивлён этим подписанием – всё началось на ровном месте. За него заплатили серьёзную сумму, несмотря на истекающий через год контракт, и это оказывает давление на самого Маунта», – цитирует UtdDistrict Коула.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Энди Коул Мэйсон Маунт
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