Энди Коул: «Уверен, Маунт недоволен своей игрой в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Энди Коул считает, что полузащитник Мэйсон Маунт пока не проявляет свои лучшие качества.

«Красные дьяволы» приобрели 24-летнего игрока у «Челси» почти за 65 млн евро. В нынешней кампании англичанин провёл шесть матчей, отметившись одним ассистом.

«Всё очень непросто. Мэйсон – хороший игрок, но в дело вмешалась травма. Он явно ждал от себя большего. Уверен, сейчас он недоволен своей игрой. Клуб возлагает на него огромные надежды, но у игрока пока не всё получается.

Честно говоря, я был удивлён этим подписанием – всё началось на ровном месте. За него заплатили серьёзную сумму, несмотря на истекающий через год контракт, и это оказывает давление на самого Маунта», – цитирует UtdDistrict Коула.