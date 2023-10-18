Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, на правах аренды выступающий за «Хетафе», может быть продан по окончании сезона.

Испанский клуб арендовал англичанина в последний день летнего трансферного окна. Сделка не предусматривает опцию выкупа, однако в «Манчестер Юнайтед», как стало известно недавно, не имеют планов на Гринвуда. По информации TeamTalk, руководство «красных дьяволов» запросит за 22-летнего игрока порядка 20-25 млн евро.

Мэйсон Гринвуд провёл пять матчей за «Хетафе», записав себе в актив один забитый мяч и одну результативную передачу. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 5 млн евро.