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«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Гринвуда – игрока хотят продать летом слухи

18 Октября 2023 • 22:00 Комментировать
Хетафе
...
Бетис
1 2.50 X 3.10 2 3.15
21.10 17:15

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, на правах аренды выступающий за «Хетафе», может быть продан по окончании сезона.

Испанский клуб арендовал англичанина в последний день летнего трансферного окна. Сделка не предусматривает опцию выкупа, однако в «Манчестер Юнайтед», как стало известно недавно, не имеют планов на Гринвуда. По информации TeamTalk, руководство «красных дьяволов» запросит за 22-летнего игрока порядка 20-25 млн евро.

Мэйсон Гринвуд провёл пять матчей за «Хетафе», записав себе в актив один забитый мяч и одну результативную передачу. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Хетафе Мэйсон Гринвуд трансферы футбола - лето 2024
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