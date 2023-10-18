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Гакпо: «Не знаю, существуют ли фанаты лучше, чем у «Ливерпуля»

18 Октября 2023 • 21:26 Комментировать
Ливерпуль
...
Эвертон
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21.10 14:30

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал, что думает о болельщиках клуба.

Нидерландский футболист, пополнивший ряды мерсисайдцев менее года назад, признался, что местная публика произвела на него впечатление.

«Я не знаю, есть ли в мире фанаты лучше, чем наши. Мы слышим их поддержку всегда – и в домашних матчах, и в выездных. Это очень помогает. За таких болельщиков хочется сражаться», – заявил в интервью официальному сайту «Ливерпуля» Гакпо, получивший травму в начале октября в матче против «Тоттенхэма».

В субботу коллектив Юргена Клоппа проведёт домашнее дерби против «Эвертона».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Коди Гакпо
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ЛИВЕРПУЛЬ ЭВЕРТОН
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