Гакпо: «Не знаю, существуют ли фанаты лучше, чем у «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал, что думает о болельщиках клуба.

Нидерландский футболист, пополнивший ряды мерсисайдцев менее года назад, признался, что местная публика произвела на него впечатление.

«Я не знаю, есть ли в мире фанаты лучше, чем наши. Мы слышим их поддержку всегда – и в домашних матчах, и в выездных. Это очень помогает. За таких болельщиков хочется сражаться», – заявил в интервью официальному сайту «Ливерпуля» Гакпо, получивший травму в начале октября в матче против «Тоттенхэма».

В субботу коллектив Юргена Клоппа проведёт домашнее дерби против «Эвертона».