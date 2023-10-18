Родри: «Саудовская Аравия? Мне было бы очень трудно на это согласиться»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес поведал о своих планах на будущее.

Действующий контракт испанца с «горожанами» истекает в 2027 году, однако, учитывая нынешний статус игрока, в ближайшем будущем ему вполне могут поступить сверхвыгодные предложения.

«Я очень счастлив в «Манчестер Сити». Я наслышан о Саудовской Аравии, но мне было бы очень трудно связать себя с подобным проектом. Главное для меня – спортивные амбиции, они могут быть индивидуальными и командными. В моих планах нет переезда в Саудовскую Аравию», – рассказал в интервью COPE Родри, чья стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 100 млн евро.