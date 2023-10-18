Родри: «Золотой мяч» выиграет Месси»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес поделился мыслями о «Золотом мяче».

Испанец провёл выдающийся сезон, выиграв требл с «Манчестер Сити», будучи лидером «горожан». Тем не менее, как признался сам Родри, на престижную индивидуальную награду он не рассчитывает.

«Я знаю, что для борьбу за подобные награды требуется быть медийной личностью, и мне не хватает этого. У меня нет такого статуса, как у Хави или Иньесты. Я беспокоюсь лишь о вещах, которые могу контролировать, поэтому сосредоточен на командных наградах. Думаю, «Золотой мяч» выиграет Месси, но Холанн – тоже отличный кандидат с огромными заслугами», – цитирует Mundo Deportivo опорного хавбека.