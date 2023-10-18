Крайний защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон может пропустить несколько месяцев из-за травмы плеча.

Шотландский футболист получил повреждение в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2024 с Испанией (0:2) и досрочно покинул поле.

По сведениям The Times, 29-летний игрок прошел медосмотр, и скоро будут известны его результаты, которые позволят понять, требуется ли операция Робертсону. Сообщается, что если операция потребуется, то «Ливерпуль» потеряет своего игрока минимум на три месяца. Источник отмечает, что восстановление может занять и до четырех месяцев.

В текущей кампании Робертсон принял участие в восьми матчах Английской премьер-лиги и отметился одним забитым мячом. Контракт защитника с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2026 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро.