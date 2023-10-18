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Каррагер вспомнил свою первую встречу с 14-летним Руни

18 Октября 2023 • 17:27 Комментировать

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер вспомнил свою первую встречу с 14-летним Уэйном Руни. Это случилось в одном из ночных клубов, Руни тогда выступал за детские команды «Эвертона», так что они с Каррагером, которому было на тот момент 20, жили в одном городе.

- Я уже слышал немного о нем, но первым инициативу к знакомству проявил именно он. Он подошел и сказал «я Уэйн Руни, запомни мое имя». Он уже тогда был уверен в себе и ощущал себя звездой, - цитирует слова Каррагера derbuderbuderby.it.

Напомним, что Уэйн Руни до недавнего времени был рекордсменом английской сборной по забитым мячам.


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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Джейми Каррагер
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