​Тонали могут дисквалифицировать на три года

В отношении Сандро Тонали продолжается расследование. Оно идёт по разным направлениям – со стороны Федерации футбола Италии и со стороны правоохранительных органов. Как уже сообщалось, Тонали на допросе в прокуратуре признал, что делал ставки на матчи «Милана». При этом игрок утверждает, что ставил только на те матчи, где он не играл, то есть обвинить полузащитника в договорняках нельзя.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, прокурор итальянской федерации может дисквалифицировать Тонали на три года.

Напомним, что в летнее трансферное окно Сандро Тонали перебрался из «Милана» в «Ньюкасл».