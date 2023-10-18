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«Манчестер Юнайтед» сообщил Гринвуду, что у него нет будущего в клубе

18 Октября 2023 • 13:57 Комментировать
Хетафе
...
Бетис
21.10 17:15

Руководство «Манчестер Юнайтед» чётко дало понять нападающему Мэйсону Гринвуду, что у него нет будущего в команде. По информации от Daily Star, англичанин не будет выступать за манкунианцев вне зависимости от того, как проявит себя в аренде в «Хетафе».

Мэйсона могли вернуть в основную обойму «Манчестер Юнайтед», но под давлением общественности руководство решило отказаться от этой идеи. Формально игрок принадлежит «Манчестер Юнайтед», хоть и выступает в аренде за «Хетафе».

В этом сезоне Гринвуд уже успел отметиться голом и результативной передачей в 5 матчах чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Хетафе Мэйсон Гринвуд
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