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Родри: «Я хотел быть лучше Бускетса»

18 Октября 2023 • 12:59 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брайтон
21.10 17:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес сравнил себя с Серхио Бускетсом, который выступает за «Интер» Майами. Отметим, что Бускетс играет на позиции разыгрывающего опорника – в этом же амплуа действует и Родри.

«Я хотел быть лучше Бускетса. Мы сейчас говорим о лучшем опорнике всех времён. Если мне удастся к нему приблизиться, это будет уже хорошо», – приводит слова Родри издание Football Espana.

Родри с момента своего трансфера в «Манчестер Сити» в 2019 году выиграл все возможные трофеи, за исключением клубного чемпионата мира, в котором «горожане» примут участие ближайшей зимой.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Серхио Бускетс Интер Майами Родри Эрнандес
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