Маласиа должен вернуться в строй до конца года

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласиа продолжает восстанавливаться после операции, которую перенёс на колене. По информации от журналиста Стивена Рэлистона, нидерландец должен вернуться в строй до конца года.

Источник добавляет, что проблемы с коленом мучали Маласию ещё в прошлом сезоне, но тогда медицинский штаб «Манчестер Юнайтед» лечил игрока инъекциями. В один момент сотрудники клуба поняли, что операция является неизбежностью.

В этом сезоне 24-летний Маласиа ещё не выходил на поле. Нидерландец выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года, когда перебрался из роттердамского «Фейеноорда».