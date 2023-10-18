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Маласиа должен вернуться в строй до конца года

18 Октября 2023 • 12:49 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Юнайтед
21.10 22:00

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласиа продолжает восстанавливаться после операции, которую перенёс на колене. По информации от журналиста Стивена Рэлистона, нидерландец должен вернуться в строй до конца года.

Источник добавляет, что проблемы с коленом мучали Маласию ещё в прошлом сезоне, но тогда медицинский штаб «Манчестер Юнайтед» лечил игрока инъекциями. В один момент сотрудники клуба поняли, что операция является неизбежностью.

В этом сезоне 24-летний Маласиа ещё не выходил на поле. Нидерландец выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года, когда перебрался из роттердамского «Фейеноорда».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Тирелл Маласиа
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