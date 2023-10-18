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Хёйлунн: «Холанн сейчас на другом уровне, мне далеко до него»

18 Октября 2023 • 12:38 Комментировать

Датский нападающий Расмус Хёйлунн высказался относительно сравнений с бомбардиром «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном.

«Думаю, нас не стоит сравнивать. Холанн сейчас находится на другом уровне. Надеюсь, что в будущем смогу достичь его уровня, однако в настоящий момент мне далеко до этого. Эрлинг – лучший нападающий в мировом футболе. Возможно, он даже лучший игрок мира», - передает слова Хёйлунна инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Расмус перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги форвард провел пять матчей, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрлинг Холанн Расмус Хёйлунн
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