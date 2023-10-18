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Родри: «Гвардиола – самый влиятельный тренер в моей карьере»

18 Октября 2023 • 12:18 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Брайтон
21.10 17:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес назвал главного тренера команды Хосепа Гвардиолу самым влиятельным наставником в своей карьере.

«Гвардиола – самый влиятельный тренер в моей карьере. Он поднял меня на уровень, на который я сам сомневался, что могу его достичь. Когда ты привыкаешь к Хосепу, всё кажется проще. Он даёт тебе ящик с инструментами, а во время матчей у тебя их больше, чем у остальных», – сказал Родри в беседе с Football Espana.

Напомним, Родри в своей карьере ранее также выступал в мадридском «Атлетико» под руководством Диего Симеоне. За «Манчестер Сити» испанец играет с лета 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Родри Эрнандес
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Комментарии (1)
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tricoshka8
18 Октября 2023 в 13:43
"Он поднял меня на уровень, на который я сам сомневался, что могу его достичь", - хотя бы: он поднял меня на уровень, в достижении которого я сомневался, или - он поднял меня на тот уровень, который, я вряд ли смогу достичь, как мне казалось.
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