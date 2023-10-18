Родри: «Гвардиола – самый влиятельный тренер в моей карьере»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес назвал главного тренера команды Хосепа Гвардиолу самым влиятельным наставником в своей карьере.

«Гвардиола – самый влиятельный тренер в моей карьере. Он поднял меня на уровень, на который я сам сомневался, что могу его достичь. Когда ты привыкаешь к Хосепу, всё кажется проще. Он даёт тебе ящик с инструментами, а во время матчей у тебя их больше, чем у остальных», – сказал Родри в беседе с Football Espana.

Напомним, Родри в своей карьере ранее также выступал в мадридском «Атлетико» под руководством Диего Симеоне. За «Манчестер Сити» испанец играет с лета 2019 года.