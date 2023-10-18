Новый удар по Италии: Ведущие игроки страны могут быть дисквалифицированы из-за ставок

В Италии новый скандал – множество игроков обвиняются в игре на ставках, что грозит длительными дисквалификациями. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, что ждёт футболистов.

Игроки из Италии массово играли на ставках

Итальянский футбол не может жить без скандалов. Чего только не бывало на Апеннинах: допинг, работа с судьями, банкротства клубов. Новый скандал связан со ставками. Всё началось с Николы Фаджоли, который только-только стал превращаться в нового лидера «Ювентуса». Сначала СМИ распространили информацию, что хавбек допрошен прокуратурой по подозрению в нелегальных ставках, а позже появилась информация, что футболист признался.

Отсюда всё и покатилось как снежный ком. Вслед за Фаджоли под подозрение попали Сандро Тонали и Никола Дзаньоло, которые сейчас выступают в Англии. Правда, они якобы подтвердили, что участвовали в азартных играх, но не ставили на футбол. Четвёртым фигурантом стал поляк Никола Залевски из «Ромы». Под подозрением якобы находится и Леонардо Бонуччи, который знал, что Фаджоли делает ставки, но не сообщил об этом.

Сколько всего футболистов под подозрением, пока неизвестно, и приходится опираться на слухи. В некоторых медиа появилась информация, что на телефоне Фаджоли был обнаружен чат по теме ставок, в котором состояли 10 футболистов Серии А. Другие СМИ сообщают, что речь идёт и вовсе о нескольких десятках игроков.

Чем это грозит игрокам?

Игра на ставках на футбольные матчи – это абсолютное табу для ФИФА. Очевидно, что игроки влияют на результат, и какие-то их специальные действия для достижения результата у букмекера будут рушить игру. Тот же Залевски якобы поставил на то, что он получит жёлтую карточку. При этом для ФИФА нет разницы, была ли сделана ставка на матч с участием футболиста и его команды или вообще на что-то из другой страны. Более того, запрет касается не только игроков, но, например, даже агентов. Основная мотивация – борьба с договорными матчами.

Санкции за нарушение этих правил также довольно серьёзные. Так, игроки, которые были уличены в ставках, рискуют получить дисквалификацию на три года. Бонуччи, который сам не ставил, но якобы знал о пристрастии Фаджоли, может пропустить шесть месяцев. Правда, игроки вроде готовы идти на сотрудничество со следствием, что сократит срок дисквалификации. Речь идёт про 1,5 года, но это всё равно довольно большой срок, тем более что впереди чемпионат Европы.

Как объясняют сами игроки?

Футболисты придерживаются единой стратегии. Все говорят о том, что у них зависимость от ставок – лудомания, и это заболевание, от которого надо лечиться. Тонали якобы согласился обратиться к психологу. Агент Фаджоли также сообщил о заболевании своего клиента, от которого тот будет лечиться. Сложно сказать, насколько эти заявления искренние, ведь это больше выглядит как уловка для уменьшения дисквалификации.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти успел поддержать игроков, согласившись с версией, что это болезнь, от которой надо лечиться. Бывший игрок сборной Италии Деметрио Альбертини видит проблему в том, что молодых людей заваливают деньгами, которыми они не умеют распоряжаться и поддаются искушениям.

Роман Андреев