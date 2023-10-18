Звезда «Реала» может перейти в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» может усилить среднюю линию топовым футболистом. По сведениям Tribal Football, в сферу интересов «красных дьяволов» попал 38-летний хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич.

Ранее в прессе ходили слухи, что опытный хорват планирует покинуть «сливочных» в январе из-за нехватки игровой практики. Английский гранд хочет воспользоваться этим и переманить звездного игрока на «Олд Траффорд».

Лука имеет опыт выступлений на Туманном Альбине. До перехода в «Реал» хорват играл за лондонский «Тоттенхэм».

За мадридскую команду Модрич выступает с 2012 года. Его трансферный ценник – десять миллионов евро.

Модрич принял решение о будущем в «Реале»