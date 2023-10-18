«Баварию» может отказаться от Палиньи из-за проблем игрока с коленом

Мюнхенская «Бавария» может отказаться от идеи трансфера полузащитника «Фулхэма» Жоау Палиньи. Напомним, португалец летом едва не перебрался в команду Томаса Тухеля, но сделка сорвалась в последний момент, ведь «дачники» не смогли найти своему опорнику замену.

По информации от журналиста Кристиана Фалька, «Бавария» может отказаться от Палиньи из-за проблем полузащитника с коленом. Более того, после подписания нового контракта с «Фулхэмом» Жоау будет стоить мюнхенцам дороже, чем предполагалось ранее.

Отмечается, что «Бавария» может переключиться на альтернативные варианты. Одним из кандидатов является Кэлвин Филлипс из «Манчестер Сити».