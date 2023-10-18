Зинченко - Мудрику: «Оторву тебе яйца, если забьёшь «Арсеналу»

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко в шуточной форме высказался о партнере по сборной Украины Михаиле Мудрике в преддверии поединка чемпионата Англии против «Челси».

«Я сказал Мудрику после гола: «Если ты сделаешь или попробуешь сделать это в субботу, оторву тебе яйца». Так и сказал. Извиняюсь за мой французский», - передает слова футболиста «Трибуна».

Напомним, что накануне сборная Украины победила Мальту со счетом 3:1. В этой встрече дебютный гол за национальную команду забил Мудрик.

Дерби «Челси» - «Арсенал» состоится в субботу, 21 октября, на «Стэмфорд Бридж».