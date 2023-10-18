Филлипс: «Саутгейт сказал мне, что для основы сборной Англии я должен часто играть»

Полузащитник сборной Англии Кэлвин Филлипс рассказал о беседе с главным тренером команды Гаретом Саутгейтом. Наставник «трёх львов» дал футболисту совет по поводу того, как ему вернуть место в стартовом составе сборной.

«Саутгейт сказал мне, что для основы сборной Англии я должен часто играть и получать практику. Я полностью согласен с Гаретом в этом вопросе и хочу получать больше игрового времени», – сказал Филлипс в беседе с BBC Sport.

Напомним, Филлипс с большой долей вероятности покинет «Манчестер Сити» в январе. Ранее полузащитника связывали с переходом в «Ливерпуль», но англичанин интересен и ряду других клубов Премьер-лиги.