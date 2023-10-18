​Тонали признался, что делал ставки на матчи своей команды – ему грозит длительная дисквалификация

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали признался прокуратуре, что делал ставки на матчи «Милана», когда был футболистом этой команды. При этом игрок уточнил, что ставил только на матчи, в которых он не проходил в состав. Это смягчает ситуацию, ведь Тонали не мог влиять на события на поле. Впрочем, расследование будет продолжаться.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Тонали грозит дисквалификация на один год. Ранее сообщалось, что полузащитник будет проходить лечение от игровой зависимости.

Напомним, что Сандро Тонали перебрался в «Ньюкасл» из «Милана» в летнее трансферное окно.